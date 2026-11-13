Максим Галкін показав 13-річного сина та вразив мережу (фото)

Максим Галкін має сина Гаррі та доньку Єлизавету

Відомий російський гуморист Максим Галкін поділився в мережі кадрами зі своїм 13-річним сином. Артист вразив шанувальників схожістю з підлітком. Про це пише «Главком» із посиланням на допис коміка в Instagram.

На фото, які опублікував Максим Галкін, він позує разом зі своїм сином Гаррі. Підліток стоїть біля батька, тримаючи руки в кишенях штанів. Водночас сам Галкін зображений на фото в такій самій позі.

Водночас батько й син мають разючу схожість за рисами обличчя, посмішкою, а також зачіскою і навіть структурою волосся. На це звернули увагу користувачі мережі.

У коментарях під дописом Максима Галкіна підписники наголосили, що підліток росте красенем і є справжньою копією батька. Дехто також здивувався, як швидко Гаррі виріс і що у 13 років його зріст майже такий самий, як у батька:

«Яблуко і яблуня», – написав Дмитро Гордон.

«Які красені!» – зазначила Світлана Лобода.

«Максе, май совість! Це що за експонати!» – прокоментувала Нателла Крапівіна.

«Як Гаррі схожий на Максима! Дуже гарний хлопець!»

«Татова копія! Який красень росте!»

«Галкін гарний, але син росте ще гарнішим! Приємно спостерігати за такими гідними людьми!»

«А коли він так виріс?»

Зазначимо, у вересні 2013 року в Алли Пугачової та Максима Галкіна народилися двійнята: донька Єлизавета та син Гаррі. Тоді співачці було 64 роки, а гумористу – 37 років. Дітей виносила сурогатна мати, однак Галкін та Пугачова є біологічними батьками близнят. Після початку повномасштабної війни родина виїхала з Росії. Спочатку родина мешкала в Ізраїлі, а згодом переїхала на Кіпр. У вересні 2026 року двійнятам виповнилося 13 років.

До слова, Алла Пугачова розповідала, як остаточно поїхала з РФ. П Після початку повномасштабної війни Пугачова полетіла до Ізраїля на лікування. Компанію їй склали двійнята Ліза Єлизавета та Гаррі, (2013 р.н.) Її чоловік, гуморист Максим Галкін, на той час вже був за кордоном.