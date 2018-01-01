Пакистанський високопосадовець розкритикував політику США щодо Ісламабаду

Пакистан розраховує на продовження економічного зростання

Міхтаф Ісмаїл, який є де-факто Міністром фінансів Пакистану, відкинув стурбованість щодо можливих негативних наслідків для інвестиційного потенціалу країни від планів Вашингтону повернути Пакистан до переліку країн, які пов’язані із фінансуванням тероризму. США ведуть активні переговори із Цільовою групою з фінансових дій (FATF) щодо



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Міхтаф Ісмаїл керує Міністерством фінансів Пакистану

Пакистан розраховує на продовження економічного зростання

Міхтаф Ісмаїл, який є де-факто Міністром фінансів Пакистану, відкинув стурбованість щодо можливих негативних наслідків для інвестиційного потенціалу країни від планів Вашингтону повернути Пакистан до переліку країн, які пов’язані із фінансуванням тероризму. США ведуть активні переговори із Цільовою групою з фінансових дій (FATF) щодо повернення Пакистану до переліку країн із недостатнім контролем за відмиванням грошей і можливим фінансуванням тероризму.

Пакистан перебував в цьому переліку протягом 2012-2015 років. На думку Ісмаїла США насправді такими кроками націлені на те, щоб принизити Ісламабад. При цьому Вашингтон фактично відмовляється від пропозицій пакистанської сторони посилити регуляторний режим у питаннях протидії фінансуванню тероризму. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Міхтаф Ісмаїлі заявив про те, що Пакистан пропонував Вашингтону відтермінувати розгляд питання щодо включення Ісламабаду до відповідного переліку країн до червня 2018 року і за цей період часу вирішити всі протиріччя. За його словами проблем в правоохоронній системі по частині реалізації відповідних положень законодавства по протидії тероризму часто плутають із небажанням Пакистану робити відповідні кроки у цій сфері. Міхтаф Ісмаїлі повідомив про намір Ісламабаду знову залишити відповідний список протягом 6-12 місяців із червня 2018 року, коли вступить в силу відповідне рішення.

За словами радника прем’єр-міністра із питань фінансів і економіки дане рішення не вплине на економічне зростання Пакистану, яке складає 5% ВВП, хоча може негативно позначатися на загальному іміджу країни. Міхтаф Ісмаїлі закликав дивитися не на заголовки новин і газет, а на той факт, що за час перебування в переліку неблагонадійних країн пакистанська біржа виросла на 200% так само як і золотовалютні резерви.