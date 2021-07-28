Паломники Московської церкви потрапили у ДТП на Рівненщині

На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон

У автобусі перебували 56 вірян, які поверталися зі столиці до Львова

У Рівненській області на трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажний фургон та пасажирський автобус. В останньому перебували 56 паломників Московського патріархату, які поверталися зі столиці до Львова. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

«28 липня о 02:34 надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Синів Рівненського району за участю вантажного фургона Mercedes-Benz Sprinter та автобуса нерегулярних перевезень «Львів-Київ», – йдеться у повідомленні

На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон. Після чого вони відключили клеми акумуляторних батарей у фургоні, аби запобігти загорянню.

Як повідомляють в ДСНС, серед постраждалих – водій фургона.

В пасажирському автобусі, де знаходилися 56 паломників та два водії ніхто не постраждав.

Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

До надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та п’ятеро рятувальників.

27 липня віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

Після цього розпочався масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

До слова, відомий блогер відреагував на хресний хід РПЦ: навіть у Москві заборонили це безумство, а в Києві дозволили.

У хресному ході церкви Московського патріархату в центрі Києва взяли участь понад 55 тис. громадян.



