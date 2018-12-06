«Панамські документи»: у США пред'явили перші звинувачення



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У США пред'явили перші звинувачення фігурантам панамського офшорного скандалу

Звинувачення за 11 пунктами висунуті громадянину Панами, громадянам Німеччини і мешканцю США

У США чотирьом людям пред'явили звинувачення в податковому шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах у справі, порушеній після витоку документів фірми Mossack Fonseca в рамках «панамського архіву».

Про це повідомляється на сайті міністерства юстиції США.

Звинувачення за 11 пунктами висунуті громадянину Панами Франсену Овензу, громадянам Німеччини Дірку Браверу і Йоаґиму фон Дер Гольцю і американцеві Річарду Ґаффі. Всі обвинувачені, крім Овенза, знаходяться під арештом.

Помічник генерального прокурора Браян Бенчковські заявив, що пред'явлені звинувачення демонструють прихильність США справі переслідування професіоналів, «які сприяють фінансовим злочинам через міжнародні кордони і податковим шахраям», надаючи свої сервіси.

За версією слідства, у 2000-2017 роках Овенз і Бравер у змові з іншими обвинуваченими брали участь у злочинній схемі з приховування активів клієнтів Mossack Fonseca. З цією метою вони створювали фіктивні фонди і компанії в офшорних зонах. Слідство зазначає, що імена клієнтів фірми зазвичай не фігурували в установчих документах фіктивних фондів, хоча мали повний доступ до активів.

Про витік мільйонів конфіденційних документів компанії Mossack Fonseca стало відомо в квітні 2016 року. У документах згадують 72 колишніх та теперішніх глав держав, а також високопосадовців, бізнесменів та діячів культури.

Зокрема, у документах фігурував прем'єр-міністр Ісландії, який невдовзі після скандалу пішов у відставку, родичі колишнього прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона. Також там є дані про віолончеліста Сергія Ролдугіна, якого називають другом президента Росії Володимира Путіна.

За словами засновників компанії, преса отримала документи після того, як фірму атакували хакери. Засновник Mossack Fonseca заявив, що компанія не причетна до протизаконної діяльності, і назвав публікацію матеріалів «злочином».

Проте генпрокуратура Панами незабаром заявила про готовність почати розслідування випадків незаконного створення офшорних компаній, які згадують у «панамських документах».

Джерело: Кореспондент.net