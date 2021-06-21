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    Пандемія у світі: інфікованих Covid-19 стає менше, але смертність залишається високою

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    Пандемія у світі: інфікованих Covid-19 стає менше, але смертність залишається високою
    Фото: enriquelopezgarre / Pixabay

    У світі кожну хвилину від коронавірусу помирає 6 осіб

    Кількість інфікованих Covid-19 починає знижуватися. Така тенденція спостерігається по всьому світу. Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

    За даними ВООЗ, кількість інфікованих Covid-19 знижується по всьому світу. Це стосується і смертності від коронавірусу. Однак кількість нових випадків і смертей все ще залишається високою.

    «У всьому світі кількість нових зареєстрованих випадків Covid-19 знижується вже 8 тижнів поспіль, а кількість смертей знижується сьомий тиждень поспіль. Це хороша новина, але кількість нових випадків інфікування й смертності в усьому світі залишається високою» – заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

    Він також зазначив, що у світі кожну хвилину від коронавірусу помирає 6 осіб – це чимала цифра.

    «Минулого тижня було зареєстровано понад 2,5 мільйонів випадків Covid-19 і майже 64 000 смертей. Це 250 випадків і 6 смертей кожну хвилину, про які ми знаємо», – сказав глава ВООЗ.

    Нагадаємо, що в Україні зареєстрували лише 323 нових випадки захворюваності коронавірусом за минулу добу. З них більша частина – у Києві.

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    Теги: ВООЗ коронавірус
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    Пандемія у світі: інфікованих Covid-19 стає менше, але смертність залишається високою