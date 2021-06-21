В Україні за добу виявили 323 нових випадки коронавірусу
Найбільше людей занедужали у Києві та Миколаївській області
За минулу добу, 20 червня, в Україні зафіксовано 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Сovid-19. Серед недужих 15 дітей, медичних працівників немає. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 375 осіб;
- летальних випадків – 16;
- одужало – 677 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 8 943 особи,
- методом ІФА – 1 147 осіб,
- експрес-тестами – 4 008 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 229 846 особи;
- одужало – 2 152 140 осіб;
- летальних випадків – 52 032;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.
Нагадаємо, напередодні, за добу 19 червня, в Україні зафіксовано 479 нові випадки коронавірусу. Серед них – 15 дітей та шість медпрацівників. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.