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    В Україні за добу виявили 323 нових випадки коронавірусу

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    За минулу добу від коронавірусу одужали 677 осіб - В Україні за добу виявили 323 нових випадки коронавірусу
    За минулу добу від коронавірусу одужали 677 осіб
    Фото: МОЗ України/Telegram

    Найбільше людей занедужали у Києві та Миколаївській області

    За минулу добу, 20 червня, в Україні зафіксовано 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Сovid-19. Серед недужих 15 дітей, медичних працівників немає. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 375 осіб;
    • летальних випадків – 16;
    • одужало – 677 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 8 943 особи,
    • методом ІФА – 1 147 осіб,
    • експрес-тестами – 4 008 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 229 846 особи;
    • одужало – 2 152 140 осіб;
    • летальних випадків – 52 032;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

    Нагадаємо, напередодні, за добу 19 червня, в Україні зафіксовано 479 нові випадки коронавірусу. Серед них – 15 дітей та шість медпрацівників. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

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    Теги: Польща хвороби епідемія уряд коронавірус
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    В Україні за добу виявили 323 нових випадки коронавірусу