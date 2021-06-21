В Україні за добу виявили 323 нових випадки коронавірусу

За минулу добу від коронавірусу одужали 677 осіб

Найбільше людей занедужали у Києві та Миколаївській області

За минулу добу, 20 червня, в Україні зафіксовано 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Сovid-19. Серед недужих 15 дітей, медичних працівників немає. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 375 осіб;

летальних випадків – 16;

одужало – 677 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 8 943 особи,

методом ІФА – 1 147 осіб,

експрес-тестами – 4 008 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 229 846 особи;

одужало – 2 152 140 осіб;

летальних випадків – 52 032;

проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

Нагадаємо, напередодні, за добу 19 червня, в Україні зафіксовано 479 нові випадки коронавірусу. Серед них – 15 дітей та шість медпрацівників. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

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