Папа Римський підготував сюрприз для українських греко-католиків



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Глава УГКЦ Блаженніший Святослав і Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті Фото: департамент інформації УГКЦ

Представник Папи Франциска передав також благословення для греко-католиків від Святішого Отця у свято Воскресіння Христового

Святіший Отець Папа Римський Франциск підготував для Української Греко-Католицької Церкви сюрприз, про який незабаром повідомить Апостольська столиця.

Про це під час Літургії на свято Воскресіння Господнього у Патріаршому соборі Воскресіння Христового повідомив Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті, повідомляє прес-служба УГКЦ.

Представник Папи Франциска передав також благословення для греко-католиків від Святішого Отця у свято Воскресіння Христового.

«Благословення Святішого Отця – це не є лише якась молитва над вами. Це завдання, яке довірене йому і воно полягає в тому, щоби зберегти віру братів. І це сьогодні відбувається по-особливому», – сказав Апостольський нунцій.

Він відзначив, що в той день, коли християни світу переживали Пасху за Західним обрядом, Папа теж згадав Україну в той день.

«І ви знаєте, що Папа має ще більшу близькість, ще більшу підтримку для УГКЦ. І має в серці певний знак. Я говорю це вам спеціально, аби пробудити у вас зацікавлення. Поки що не можу сказати більше. Думаю, невдовзі буде опубліковано те, що Папа хоче зробити. Це передусім стосується такої підтримки», – розповів Архиєпископ Клаудіо.

«Сподіваємося, що папський секрет скоро стане явний», – додав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Предстоятель також відзначив, що цього року Українська Греко-Католицька Церква буде згадувати воскресіння нашої Церкви, тридцяту річницю її виходу з підпілля.

«Того моменту, коли подумайте тільки, Горбачов, як тодішній голова комуністичної партії підписав необхідні укази про легалізацію УГКЦ. Цю Церкву не міг знищити ніхто, ані Сталін з його катівнями, ані комуністична ідеологія. Кров’ю мучеників наша Церква засвідчила – Христос воскрес. І всі ми є свідками воскреслої Церкви, свідками воскресіння», – сказав духовний лідер українців.

«Нехай ця пасхальна зустріч з нашим Спасителем розвіє темряву сумнівів, стане джерелом надії, стане силою перемоги України над темрявою зла і неправди, яка сьогодні так активно і агресивно воює проти нас. Бо останнє слово завжди матиме воскреслий Спаситель», – побажав усім нам Глава УГКЦ