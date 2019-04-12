Папа Римський поцілував ноги лідерам Південного Судану заради збереження миру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

82-річний Папа, який страждає від хронічного болю в ногах, за допомогою своїх помічників став на коліна, щоб поцілувати ноги лідерам Південного Судану

Лідери були вражені, коли 82-річний Папа, який страждає від хронічного болю в ногах, за допомогою своїх помічників став на коліна, щоб поцілувати ноги їм і декільком іншим людям в кімнаті

Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані політичних і церковних лідерів Південного Судану і попросив їх реалізувати мирну угоду підписану в серпні 2018 року. Потім, всупереч протоколу, став на коліна і поцілував їм ноги. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

«Лідери були вражені, коли 82-річний Папа, який страждає від хронічного болю в ногах, за допомогою своїх помічників став на коліна, щоб поцілувати ноги їм і декільком іншим людям в кімнаті», - наголосили у виданні.

Як повідомляється, Папа Франциск звернувся до президента країни Сальви Кіру, його колишнього заступника Рієка Мачара і трьох віце-президентів, щоб ті поважали перемир'я, яке вони підписали і зобов'язалися створити уряд в наступному місяці.

Зазначається, що лідери Південного Судану не зробили ніяких заяв у відповідь на заклик до миру.

Громадянська війна в Південному Судані почалася в грудні 2013 року і призвела до загибелі щонайменше 400 тисяч людей.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск визнав випадки сексуального насильства у католицькій церкві щодо черниць.

Як повідомлялось, Папа Римський закликав римо-католицьку церкву безкомпромісно боротися з сексуальною наругою, що здійснюються священнослужителями. 24 лютого, перед завершенням кризової зустрічі голів національних єпископських конференцій, присвяченій проблемі сексуального насильства священиків, понтифік заявив, що «відтепер жодне із злочинів не залишиться прихованим від очей, як це було в минулому».