Папа Римський визнав випадки сексуального насильства над черницями



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Папа Франциск

Папа Франциск визнав, що Ватикан вже давно працює над розв'язанням проблеми сексуального насильства у церкві

Папа Римський Франциск визнав випадки сексуального насильства у католицькій церкві щодо черниць.

«Це правда, це проблема. Я знаю, що священики та єпископи це робили. І я думаю, що це все ще відбувається», - сказав він в літаку під час повернення з Абу-Дабі до Рима у вівторок, 5 лютого, пише DW.

За його словами, такі випадки відбуваються лише у деяких місцях.

«Це не те, що роблять всі», - зазначив Франциск. Він визнав, що Ватикан вже давно працює над розв'язанням цієї проблеми. Внаслідок цього деякі жіночі релігійні громади розпущені, деякі духовні особи були відсторонені. «Чи маємо ми зробити більше? Так. Чи хочемо ми зробити більше? Так», - додав Папа.

Франциск також згадав один з випадків сексуального насильства щодо жінок у минулому. За його словами, в одній із громад, яку він не став називати, до них ставилися, як до рабинь. Коли про це стало відомо, ця громада була розпущена.

Він також наголосив на тому, що існує проблема поганого поводження з жінками.

«Є країни, де жорстоке поводження з жінками доходить навіть до їхнього вбивства», - сказав Франциск.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск прибув 3 лютого до Об'єднаних Арабських Еміратів, ставши таким чином першим понтифіком, який відвідав Аравійський півострів.

5 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах вперше відбулася християнська меса під відкритим небом, яку вів Папа Римський Франциск. Послухати Франциска збиралися близько 150 тисяч людей.