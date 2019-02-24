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    У світі

    Папа римський вимагає від церкви безкомпромісної боротьби з сексуальним насиллям

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    <p>Приховування зла, за словами Франциска, сприяє його поширенню</p> <div></div> - Папа римський вимагає від церкви безкомпромісної боротьби з сексуальним насиллям

    Приховування зла, за словами Франциска, сприяє його поширенню

    В останній день кризової конференції, присвяченій проблемі сексуального насильства в церкві, понтифік запевнив, що відтепер жоден злочин не залишиться безкарним

    Папа римський Франциск закликав римо-католицьку церкву безкомпромісно боротися з сексуальною наругою, що здійснюються священнослужителями. У неділю, 24 лютого, перед завершенням кризової зустрічі голів національних єпископських конференцій, присвяченій проблемі сексуального насильства священиків, понтифік заявив, що «відтепер жодне із злочинів не залишиться прихованим від очей, як це було в минулому».

    Приховування зла, за словами Франциска, сприяє його поширенню і виводить скандал на новий рівень. Папа звернувся до єпископів, церковного керівництва і вищих чинів Ватикану з вимогою розробити нові заходи щодо запобігання насильства на всіх рівнях церкви.

    Папа римський знову заявив, що «церква докладе всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності будь-якого зловмисника». Церква потребує «зміни менталітету», вважає Франциск: на першому місці повинні бути інтереси потерпілих, а не церковних структур. А під час навчання священиків необхідно піклуватися про те, щоб людям з невідповідними для цієї місії особистісними якостями шлях в духовні пастирі був закритий.

    У своїй промові Франциск згадав випадки сексуального насильства в сім'ях, спортивних клубах, в інтернеті і проблему секс-туризму.

    «Поширення цього зла в усьому світі підтверджує, що воно є серйозною проблемою для нашого суспільства, але не зменшує мерзенність подібних діянь всередині церкви», - підкреслив Папа Римський. Випадки сексуального насильства всередині церкви «ще більш серйозні і скандальні, оскільки ці злочини суперечать моральному і етичному авторитету релігійної інституції».

    Чотириденна кризова зустріч голів національних єпископських конференцій, присвячена проблемі сексуального насильства священиків, проходила з 21 по 24 лютого у Ватикані. Папа римський Франциск скликав на конгрес 114 глав конференцій, в цілому ж до Ватикану прибули близько 190 представників римо-католицької церкви з усього світу.

    Джерело: Deutsche Welle

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