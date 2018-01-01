Папа Римський порівняв фейкові новини зі змієм-спокусником

Папа Франциск порівняв фейкові новини зі змієм-спокусником

Папа Римський Франциск заявив, що поширення фейкових новин почалося ще зі змія-спокусника. У своєму зверненні до Всесвітнього дня соціальних комунікацій Папа Римський Франциск охарактеризував поняття фейкових новин як «неправдиву інформацію, засновану на неіснуючих або перекручених даних», яка створена, щоб маніпулювати читачем. На



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Папа Римський Франциск

Папа Франциск порівняв фейкові новини зі змієм-спокусником

Папа Римський Франциск заявив, що поширення фейкових новин почалося ще зі змія-спокусника. У своєму зверненні до Всесвітнього дня соціальних комунікацій Папа Римський Франциск охарактеризував поняття фейкових новин як «неправдиву інформацію, засновану на неіснуючих або перекручених даних», яка створена, щоб маніпулювати читачем.

На його думку, остаточна мета таких новин - це поширення гордині і ненависті.

«Нам потрібно викрити те, що можна назвати зміїної тактикою, яку використовують ті, хто маскується, щоб нанести удар в будь-який час в будь-якому місці. Цю стратегію використовував хитрий змій в Книзі Буття, він на зорі людства створив перші фейкові новини, які поклали початок трагічної історії людського гріха», - йдеться у зверненні понтифіка.

За словами Папи Римського, найкраща протиотрута від хибної інформації - це люди, які готові прикладати зусилля для пошуків істини. Він зазначив, що за сучасних умов професія журналіста стає не просто роботою, а місією. У зв'язку з цим Франциск закликав сприяти журналізму, який протистоїть брехні, «риторичним гаслам і сенсаційним заголовкам».

До слова, британський уряд створить підрозділ для боротьби з фейковими новинами.

Нагадаємо, у Євросоюзі запрацювала служба протидії фейковим новинам.

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Джерело: Інтерфакс-Україна