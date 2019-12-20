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    Папа Римський призначив Уайлдера послом світу з боксу

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    Папа Римський Франциск зустрівся з Деонтеєм Уайлдером - Папа Римський призначив Уайлдера послом світу з боксу
    Папа Римський Франциск зустрівся з Деонтеєм Уайлдером
    Фото: BoxingScene

    Під час перебування в Римі, Уайлдер відвідав дитячу лікарню, де зустрівся з дітьми

    Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман і чемпіон WBC в хевівейті Деонтай Уайлдер зустрілися з Папою Римським під час закритої церемонії у Ватикані.

    Про це повідомляє boxingscene.

    За підсумками зустрічі понтифік призначив Уайлдера послом світу.

    Причина, чому Папа Римський вирішив так зробити – історія самого Уайлдера. Він почав займатися боксом заради того, щоб допомогти своїй доньці Найї. В дівчини розщеплення хребта, і Уайлдеру треба було чимало грошей на лікування.

    Варто відзначити, що під час перебування в Римі, Уайлдер відвідав дитячу лікарню, де зустрівся з дітьми.

    «Уайлдер - велика людина. Він почав займатися боксом, щоб мати можливість виконувати і покривати величезні медичні витрати після народження дочки Найі, у якої є захворювання пов'язане з хребтом. З тих пір Деонтей повністю зосередився, щоб забезпечити свою сім'ю, і все, що він робив, було мотивовано любов'ю батька. За межами рингу Уайлдер – турботлива людина. У Римі він відвідав дитячу лікарню, і подарував чудові і пам'ятні моменти дітям, які щодня чіпко борються за життя», - зазначив Сулейман.

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