Папа Римський призначив Уайлдера послом світу з боксу



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Папа Римський Франциск зустрівся з Деонтеєм Уайлдером Фото: BoxingScene

Під час перебування в Римі, Уайлдер відвідав дитячу лікарню, де зустрівся з дітьми

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман і чемпіон WBC в хевівейті Деонтай Уайлдер зустрілися з Папою Римським під час закритої церемонії у Ватикані.

Про це повідомляє boxingscene.

За підсумками зустрічі понтифік призначив Уайлдера послом світу.

Причина, чому Папа Римський вирішив так зробити – історія самого Уайлдера. Він почав займатися боксом заради того, щоб допомогти своїй доньці Найї. В дівчини розщеплення хребта, і Уайлдеру треба було чимало грошей на лікування.

Варто відзначити, що під час перебування в Римі, Уайлдер відвідав дитячу лікарню, де зустрівся з дітьми.

«Уайлдер - велика людина. Він почав займатися боксом, щоб мати можливість виконувати і покривати величезні медичні витрати після народження дочки Найі, у якої є захворювання пов'язане з хребтом. З тих пір Деонтей повністю зосередився, щоб забезпечити свою сім'ю, і все, що він робив, було мотивовано любов'ю батька. За межами рингу Уайлдер – турботлива людина. У Римі він відвідав дитячу лікарню, і подарував чудові і пам'ятні моменти дітям, які щодня чіпко борються за життя», - зазначив Сулейман.