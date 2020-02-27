Папа Римський захворів: у нього кашель та нежить



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Папу Римського було помічено з кашлем та нежиттю під час Попельної Середи Фото: АР

У Ватикані заявили, що у 83-річного понтифіка було «незначне нездужання»

Папа Римський Франциск захворів і вимушений був пропустити заплановану месу з римським духовенством по всьому місту в четвер.

Про це повідомляє видання AP News.

Водночас у Ватикані заявили, що у 83-річного понтифіка було «незначне нездужання», і він продовжить решту своєї запланованої роботи в четвер.

Про характер його хвороби не повідомляється. Але його було помічено з кашлем та нежиттю під час Попельної Середи.

Ця інформація з'явилась на тлі повідомлень про спалах коронавірусу в Італії, на який захворіло понад 400 людей, майже всіх з них на півночі. У Римі було три випадки, але всі три були вилікувані.

Франциск повинен був поїхати до базиліки Святого Іоанна Латеранського, щоб зустрітися з римським духовенством і відсвяткувати покаяльну Месу на початку Великого посту. Франциск є єпископом Риму, але делегує щоденне управління архієпархією вікарію.

Повідомляється, що аргентинський папа загалом користувався хорошим здоров'ям. Він втратив частину однієї легені в юнацькій формі через респіраторну хворобу і страждає від радикуліту, що ускладнює ходьбу.

Останнім часом у Франциска був напружений графік роботи, в тому числі його громадськість у середу та служба Попельної Середи пізніше в римській базиліці.

Під час аудієнції Франциск зупинився, щоб потиснути руки вірянам у першому ряду, поцілував дитину під час свого папамобільного об'їзду через площу Святого Петра та привітав присутніх єпископів.

Однак, прихожани не стримувались цілувати його кільце або обніматися з ним, як це роблять зазвичай.