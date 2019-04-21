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    Папа Римський у великодній промові згадав Україну

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    Папа Римський у великодній промові згадав Україну

    Понтифік попросив миру для жителів східної України

    Папа Римський Франциск згадав Україну у своїй промові Urbi et orbi у Ватикані 21 квітня, коли християни відзначають свято Воскресіння Христового за Григоріанським календарем. Про це повідомляє BBC-Україна.

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    Він попросив миру для жителів східних областей України, де з 2014 року тривають військові дії.

    "Нехай цей Великдень принесе злагоду для мешканців східної України, які страждають від конфлікту, що триває. Нехай Господь заохотить ініціативи гуманітарної допомоги і ті, що спрямовані на досягнення довготривалого миру", - сказав Папа Римський.

    У своїй промові він також згадав інші конфлікти та кризи у світі, зокрема у Сирії, Лівії, Ізраїлі та Палестині, Судані та Південному Судані, Камеруні, Буркіна-Фасо та інших країнах.

    Франциск також засудив теракти на Шрі-Ланці, де у Великдень сталися кілька вибухів у церквах під час служб та готелях. Він висловив свої співчуття християнській громаді країни.

     

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