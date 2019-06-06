Папа Римський змінив текст молитви «Отче наш»



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Ще одна зміна була зроблена у християнському славні «Слава у вишніх Богу» в перекладі Римського місалу

У новій версії молитви рядок «І не введи нас у спокусу» тепер буде звучати як «Не дай нам піддатися спокусі»

Папа Римський Франциск офіційно схвалив зміни до тексту молитви «Отче наш». Про це інформує портал Avvenire.

Зазначається, що він затвердив нові формулювання деяких рядків молитви.

«У новій версії тексту, рядок «І не введи нас у спокусу» тепер буде звучати як «Не дай нам піддатися спокусі», - йдеться у повідомленні.

Ще одна зміна була зроблена у християнському славні «Слава у вишніх Богу» в перекладі Римського місалу. Замість формулювання – «і на землі мир людям доброї волі», тепер буде — «мир на землі людям, шанованим Господом» («pace in terra agli uomini, amati dal Signore»).