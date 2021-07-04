ПАР схвалила китайську вакцину Sinovac

Новий спалах коронавірусу паралізував лікарні, при цьому вакциновані лише трохи більше 5% жителів країни

Влада Південно-Африканської Республіки схвалила китайську вакцину фірми Sinovac проти коронавірусу на тлі третьої хвилі епідемії, яка паралізувала лікарні і привела до 60 тисяч смертей. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що спалах в найбільш промислово розвиненій країні Африки заповнив лікарні, особливо в головному місті Йоганнесбурзі.

На цей момент лише трохи більше 5% південноафриканців були вакциновані - або 3,3 мільйона осіб при чисельності населення трохи менше 60 мільйонів. Всього було зареєстровано 2 мільйони випадків захворювання, хоча низькі показники тестування в сільській місцевості означають, що реальна цифра, ймовірно, вища, говорять експерти в області охорони здоров'я.

Після початкових сумнівів через відсутність прозорості даних клінічних випробувань вакцина від COVID-19 Sinovac Biotech стає потужним інструментом проти вірусу. Дані з Уругваю, опубліковані минулого місяця, показали, що він був більш ніж на 90% ефективний у зниженні кількості госпіталізацій в реанімацію і смертності.