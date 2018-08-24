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    Парад до Дня Незалежності. Жодних правопорушень поліція не зафіксувала

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    Глядачі параду - Парад до Дня Незалежності. Жодних правопорушень поліція не зафіксувала
    Глядачі параду

    На вулиці Хрещатик у Києві завершився військовий парад до 27-ї річниці Незалежності України

    Під час проведення параду до Дня Незалежності України суттєвих порушень правопорядку зафіксовано не було. Про це повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.

    «Під час проведення параду до Дня Незалежності України суттєвих порушень правопорядку зафіксовано не було, заборонених предметів не знайдено», — повідомили у поліції.

    Нагадаємо, на вулиці Хрещатик у Києві завершився військовий парад до 27-ї річниці Незалежності України

    Як повідомлялось, сьогодні у столиці несуть службу 6 тисяч правоохоронців, які забезпечуватимуть правопорядок із самого ранку і до завершення всіх святкових заходів.

    парад поліція
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