Парад до Дня Незалежності. Жодних правопорушень поліція не зафіксувала



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Глядачі параду

На вулиці Хрещатик у Києві завершився військовий парад до 27-ї річниці Незалежності України

Під час проведення параду до Дня Незалежності України суттєвих порушень правопорядку зафіксовано не було. Про це повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.

«Під час проведення параду до Дня Незалежності України суттєвих порушень правопорядку зафіксовано не було, заборонених предметів не знайдено», — повідомили у поліції.

Нагадаємо, на вулиці Хрещатик у Києві завершився військовий парад до 27-ї річниці Незалежності України

Як повідомлялось, сьогодні у столиці несуть службу 6 тисяч правоохоронців, які забезпечуватимуть правопорядок із самого ранку і до завершення всіх святкових заходів.