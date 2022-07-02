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    Радбез ООН збереться щодо України та продовольчої кризи

    Радбез ООН збереться щодо України та продовольчої кризи - Радбез ООН збереться щодо України та продовольчої кризи
    Радбез ООН збереться щодо України та продовольчої кризи
    фото з відкритих джерел

    Конкретна дата засідання Ради Безпеки наразі невідома і залежатиме від успіху переговорів за посередництва ООН і Туреччини

    Бразилія, яка в липні головуватиме в Раді Безпеки ООН, планує скликати засідання органу для обговорення глобальної продовольчої кризи в контексті війни Росії проти України. Про це на пресконференції заявив постійний представник Бразилії при ООН Кошта Фільо.

    «Наш план – провести засідання (Радбезу ООН) щодо України з наголосом на продовольчу безпеку, яка, як ми вважаємо, впливає не лише на місцеве населення, а й на увесь світ. Ми вважаємо, що це питання може створити бажаний перший крок на шляху до вирішення конфлікту«, – сказав дипломат.

    Він підкреслив, що конкретна дата засідання Ради Безпеки наразі невідома і залежатиме від успіху переговорів за посередництва ООН і Туреччини щодо вивезення зерна з України.

    «Це дуже делікатне і чутливе питання, ви знаєте, що ведуться переговори з цього питання, і точна дата засідання залежатиме від розвитку цих консультацій і переговорів, які відбуваються в Європі«, – додав Фільо.

    Раніше посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю «Главкому» розповів, чому Росія привозить до країни крадене зерно.

    Минулого тижня делегація міністерства оборони Туреччини у Москві провела переговори із РФ про розблокування українських портів для вивезення зерна.

    Тим часом Росія продовжує красти українське зерно. Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

    Зазначимо також, що журналісти зафіксували факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев».

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    Джерело: Європейська правда

    Теги: росія окупанти ООН війна зерно Радбез ООН Україна окупація #stoprussia
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    Радбез ООН збереться щодо України та продовольчої кризи