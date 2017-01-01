Парасюк побив поліцейського у маріупольському суді

Співробітник поліції звернувся до лікарні, де йому було діагностовано струс головного мозку та забій

У Маріуполі по закінченню засідання Апеляційного суду щодо зміни запобіжного заходу двом екс-добровольцям батальйону «Донбас», народний депутат Володимир Парасюк вдарив поліцейського, та пошкодив відеокамеру іншому. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Донецькій області. Правоохоронці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Парасюк

Співробітник поліції звернувся до лікарні, де йому було діагностовано струс головного мозку та забій

У Маріуполі по закінченню засідання Апеляційного суду щодо зміни запобіжного заходу двом екс-добровольцям батальйону «Донбас», народний депутат Володимир Парасюк вдарив поліцейського, та пошкодив відеокамеру іншому. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Донецькій області.

Правоохоронці виконували свої службові обов’язки та здійснювали відеозйомку судового засідання з метою фіксації можливих порушень громадського порядку.

У відомстві повідомляють, що співробітник поліції звернувся до лікарні, де йому було діагностовано струс головного мозку та забій.

«Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування», — повідомили в поліції.

Нагадаємо, у центрі Києва, де за місцем проживання екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузіїї Михайла Саакашвілі проводили обшуки, сталася штовханина між правоохоронцями і присутніми людьми, серед яких соратники політика.

Крім того прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.