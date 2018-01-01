ПАРЄ проголосувала резолюцію щодо України з «поправкою Новинського»

Новинський закликав Асамблею підтримати поправку до резолюції спрямовану «на захист прав і свобод жителів Донбасу»

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) затвердила резолюцію «Гуманітарні наслідки війни в Україні», яка закликає всі сторони конфлікту на Донбасі максимально забезпечити права і інтереси цивільних осіб як в зоні бойових дій, так і біженців. Особливий акцент в документі робиться на необхідності припинити дискримінацію жителів



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Засідання ПАРЄ

Новинський закликав Асамблею підтримати поправку до резолюції спрямовану «на захист прав і свобод жителів Донбасу»

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) затвердила резолюцію «Гуманітарні наслідки війни в Україні», яка закликає всі сторони конфлікту на Донбасі максимально забезпечити права і інтереси цивільних осіб як в зоні бойових дій, так і біженців. Особливий акцент в документі робиться на необхідності припинити дискримінацію жителів Донецької і Луганської областей з боку влади України в частині їх соціальних (виплати пенсій та допомог) і політичних прав.

Як зазначив у своєму виступі на дебатах з приводу резолюції Вадим Новинський, в нещодавно прийнятому законі про деокупацію Донбасу міститися положення, що дозволяють відтепер армії і спецслужбам безперешкодно обшукувати будинки і майно жителів регіонів, пишуть Комментарии.

«Прийнявши цей закон, з якого свідомо викинуті будь-які посилання на затверджені Радою Безпеки ООН і згадані в чотирьох резолюціях ПАРЄ, Мінські угоди, правляча коаліція в українському парламенті дає всьому світу зрозуміти, що не хоче дипломатичного регулювання конфлікту», - сказав Новинський.

Опозиційний політик закликав Асамблею засудити спробу односторонньої відмови від виконання Мінських угод і підтримати поправку до резолюції спрямовану на захист прав і свобод жителів Донбасу. Йдеться про те, щоб рекомендувати українському уряду, українській владі змінити закон про так званої деокупацію відповідно до Мінських угод. Він зазначив, що ініціював поправку разом з Юлією Льовочкіною, а також іншими делегатами Асамблеї, які її підписали. І вніс після того, як вона була схвалена профільним комітетом ПАРЄ.

У підсумку, з подачі Вадима Новинського в підсумковий текст резолюції 42 голосами проти 16 була внесена правка, яка потребує від керівництва України переробити закон про «деокупацію Донбасу» з тим, щоб з тим, щоб він базувався на Мінських угодах і забезпечував повною мірою соціальний захист і основні гуманітарні потреби цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв «Главком», у вищевказаній резолюції ПАРЄ також вимагає від Росії зупинити військову агресію проти України.

Нагадаємо, 23 січня ПАРЄ прийняла резолюцію щодо мов нацменшин без згадки про Україну.

Також повідомлялося, що Росія може повернутися до ПАРЄ у вересні.