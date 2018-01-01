У ПАРЄ обрали єврокомісара з прав людини

Комісара з прав людини обрано на 6 років

ПАРЄ обрала комісаром Ради Європи з прав людини представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуню Міятович. [READ_MORE] Вирішальними стали 4 голоси, повідомляє Укрінформ. «Комісара обрано на 6 років, мандат починає діяти з 1 квітня», - повідомили в ПАРЄ. За Міятович проголосували 107 депутатів; доповідач ПАРЄ з виконання рішень