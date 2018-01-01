  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У ПАРЄ обрали єврокомісара з прав людини

    Комісара з прав людини обрано на 6 років
    ПАРЄ обрала комісаром Ради Європи з прав людини представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуню Міятович. [READ_MORE] Вирішальними стали 4 голоси, повідомляє Укрінформ. «Комісара обрано на 6 років, мандат починає діяти з 1 квітня», - повідомили в ПАРЄ. За Міятович проголосували 107 депутатів; доповідач ПАРЄ з виконання рішень
    • Сьогодні, 19:49
    • Розсилка
    Дуня Міятович
    Дуня Міятович

    Комісара з прав людини обрано на 6 років

    ПАРЄ обрала комісаром Ради Європи з прав людини представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуню Міятович.

    Читайте також

    Вирішальними стали 4 голоси, повідомляє Укрінформ.

    «Комісара обрано на 6 років, мандат починає діяти з 1 квітня», - повідомили в ПАРЄ.

    За Міятович проголосували 107 депутатів; доповідач ПАРЄ з виконання рішень Європейського суду з прав людини, француз П’єр-Ів Ле Борн отримав 103 голоси.

    Як повідомлялося, 23 січня відбулося голосування з обрання комісара Ради Європи з прав людини і жодному з кандидатів не вдалося набрати більшості для перемоги у першому турі. У середу голосування відбулося за кількістю голосів.

    Читайте також
    ПАРЄ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ