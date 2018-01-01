У ПАРЄ обрали єврокомісара з прав людини
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Дуня Міятович
Комісара з прав людини обрано на 6 років
ПАРЄ обрала комісаром Ради Європи з прав людини представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуню Міятович.
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Вирішальними стали 4 голоси, повідомляє Укрінформ.
«Комісара обрано на 6 років, мандат починає діяти з 1 квітня», - повідомили в ПАРЄ.
За Міятович проголосували 107 депутатів; доповідач ПАРЄ з виконання рішень Європейського суду з прав людини, француз П’єр-Ів Ле Борн отримав 103 голоси.