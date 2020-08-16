Україна у ПАРЄ ініціювала декларацію щодо Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У декларації президентські вибори в Білорусі названо такими, що не відповідають міжнародним виборчим стандартам

У декларації засуджується застосування сили до учасників мирних протестів

Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за підтримки делегацій Великої Британії, Естонії, Латвії та Литви ініціювала «Білоруську декларацію». Про це повідомила глава делегації, нардеп від «Слуги народу» Єлизавета Ясько у Facebook.

У декларації президентські вибори в Білорусі названо такими, що не відповідають міжнародним виборчим стандартам і не відображають вільного волевиявлення білоруського народу.

Засуджується застосування сили до учасників мирних протестів у Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті та інших білоруських містах.

Владу Білорусі закликають негайно звільнити всіх незаконно затриманих учасників мирних зібрань.

Сторони виборчого процесу закликали до проведення незалежного розслідування щодо неправомірного застосування сили проти учасників мирних зібрань.

Російську Федерацію застерегли від втручання у внутрішні справи Білорусі.

Як відомо, сьогодні на Марші свободи, який проходить у багатьох містах Білорусі, противники режиму Олександра Лукашенка висунули три головні вимоги: відставка президента, звільнення всіх раніше затриманих протестувальників, а також покарання всіх винних у побиттях і тортурах.

Нагадаємо, Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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