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    ПАРЄ закликає світ скасувати смертну кару

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    ПАРЄ закликає світ скасувати смертну кару

    У 2018 році у 50 країнах на страту засудили щонайменше 19 тис. осіб

    У Парламентській асамблеї Ради Європи звернулися із закликом до низки країн відмовитися від застосування смертної кари.

    Відповідну заяву оприлюднив комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини.

    Звернення приурочено до 17-го Всесвітнього дня проти смертної кари, який відзначається сьогодні, 10 жовтня.

    «Комітет закликає такі країни, як США, Ізраїль, Японія, Йорданія, Казахстан, Марокко, а також Білорусь і Палестинська автономія, запровадити мораторій на смертну кару та негайно скасувати її на законодавчому рівні», - заявили у ПАРЄ.

    В асамблеї нагадали, що у 2018 році у 50 країнах на страту засудили щонайменше 19 тис. осіб, 690 вироків було виконано.

    У липні стало відомо, що влада Сполучених Штатів Америки відновила вищу міру покарання для ув'язнених - смертну кару. Відзначимо, в Сполучених Штатах на федеральному рівні смертна кара не здійснювалася з 2003 року. При цьому було дозволено владі штатів самостійно визначати, скасовувати смертну кару чи ні. Всього в США 29 штатів досі дозволена смертна кара. Серед них, зокрема, Каліфорнія, Техас, Арізона, Флорида і Орегон. Нью-Йорк, Аляска, Вашингтон, Іллінойс і більшість штатів країни відмовилися від такої практики.

    У червні в Білорусі привели у виконання смертний вирок щодо Олександра Жильнікова, якого визнали винним у вбивстві трьох чоловік.

    Білорусь США Японія Ізраїль Казахстан ПАРЄ смертна кара Йорданія Марокко вирок
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