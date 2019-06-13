У Білорусі стратили вбивцю трьох людей



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Олександр Жильніков і В'ячеслав Сухарко у Верховному суді Білорусі

Білорусь є єдиною країною Європи, де існує смертна кара

У Білорусі привели у виконання смертний вирок щодо Олександра Жильнікова, якого визнали винним у вбивстві трьох чоловік. Про це повідомив правозахисний центр «Весна» у четвер, 13 червня.

Адвокат засудженого прибула в СІЗО, щоб продовжити роботу зі скаргою в прокуратуру на розгляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами. Тим не менше, там їй сказали, що Жильніков відбув за вироком.

Офіційне повідомлення про виконання вироку тільки належить відправити родичам, як того вимагає процедура.

Олександра Жільнікова і його пособника В'ячеслава Сухарка засудили за вбивство двох людей в Мінську у травні 2015 року. Про вбивство його попросила місцева вихователька дитсадка, яка хотіла помститися колишньому коханому і його новоій партнерці. Пізніше з'ясувалося, що Жильніков і Сухарко також причетні до вбивства чоловіка, який здавав одному з них кімнату в своєму будинку.

Спочатку Жільнікова засудили до довічного ув'язнення, але після повторного розгляду справи його замінили стратою.