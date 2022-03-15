ПАРЄ закликала передати Україні засоби протиповітряної оборони

ПАРЄ закликала збільшити допомогу Україні в її зусиллях з посилення захисту своєї території, включаючи її повітряний простір

За поправку про допомогу Україні «на землі і в небі» проголосували 189 членів ПАРЄ

ПАРЄ закликала усі держави, що лишилися в організації після вигнання Росії, передати Україні засоби протиповітряної оборони. Про це повідомила очільниця української делегації Марія Мезенцева у Telegram.

ПАРЄ спершу планувала відхилити усі поправки, які стосуються створення безпольотної зони, надання Україні військової допомоги тощо, пояснюючи, що Рада Європи не опікується безпековими питаннями. Однак після тривало дискусії асамблея також підтримала дану поправку.

За поправку про допомогу Україні «на землі і в небі» проголосували 189 членів ПАРЄ, п'ятеро проголосували проти, 19 – утрималися.

ПАРЄ закликала збільшити допомогу Україні в її зусиллях з посилення захисту своєї території, включаючи її повітряний простір, щоб зменшити людські втрати та трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни з боку Росії.