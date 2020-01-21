Парламент Болівії прийняв відставку поваленого президента Моралеса



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10 листопада минулого року президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів

Рішення було прийнято на тлі протестів у залі парламенту, де більшість займають члени «Руху до соціалізму» Ево Моралеса

У Болівії Багатонаціональні законодавчі збори прийняли відставку поваленого президента Ево Моралеса.

Рішення було прийнято на тлі протестів у залі парламенту, де більшість займають члени «Руху до соціалізму» Ево Моралеса. Тепер шлях для передачі президентської влади в країні відкрито.

«Багатонаціональні законодавчі збори приймають відставку Ево Моралеса та Альваро Гарсії Лінери з постів президента і віцепрезидента багатонаціональної держави Болівії», - повідомила пресслужба парламенту в Twitter.

Засідання парламенту очолювала спікер сенату, виконуюча обов'язки голови законодавчих зборів, Єва Копа. Вона зачитувала прохання Моралеса про відставку на тлі гнівних протестів з боку консервативної меншини, яка підтримує тимчасового президента Жанін Аньєс.

Варто відзначити, що у грудні 2019 року прокуратура Болівії видала ордер на арешт експрезидента країни Ево Моралеса.

Рішення про видачу ордера було ухвалене в рамках розслідування кримінальної справи про підбурювання до заколоту, тероризм і фінансування тероризму.

Нагадаємо, 10 листопада минулого року президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів. Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента.