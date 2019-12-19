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    Прокуратура Болівії видала ордер на арешт Моралеса

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    Прокуратура Болівії видала ордер на арешт Моралеса

    У документі зазначено, що затримати Моралеса може «будь-який компетентний держслужбовець»

    Прокуратура Болівії видала ордер на арешт екс-президента країни Ево Моралеса.

    Фото документа опублікував у Twitter міністр внутрішніх справ країни Артуро Мурільйо.

    Як стверджує прокуратура, рішення про видачу ордера було ухвалене в рамках розслідування кримінальної справи про підбурювання до заколоту, тероризм і фінансування тероризму.

    Наголошується, що цей захід необхідний для того, щоб колишній глава держави «з'явився на допит і дав свідчення» у справі.

    В документі також зазначено, що затримати Моралеса може «будь-який компетентний держслужбовець».

    Нагадаємо, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів. Другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента.

    прокуратура міністр тероризм арешт допит фінансування розслідування Південна Америка
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