Прокуратура Болівії видала ордер на арешт Моралеса



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У документі зазначено, що затримати Моралеса може «будь-який компетентний держслужбовець»

Прокуратура Болівії видала ордер на арешт екс-президента країни Ево Моралеса.

Фото документа опублікував у Twitter міністр внутрішніх справ країни Артуро Мурільйо.

Як стверджує прокуратура, рішення про видачу ордера було ухвалене в рамках розслідування кримінальної справи про підбурювання до заколоту, тероризм і фінансування тероризму.

Наголошується, що цей захід необхідний для того, щоб колишній глава держави «з'явився на допит і дав свідчення» у справі.

В документі також зазначено, що затримати Моралеса може «будь-який компетентний держслужбовець».

Нагадаємо, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів. Другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента.