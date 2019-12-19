Прокуратура Болівії видала ордер на арешт Моралеса
У документі зазначено, що затримати Моралеса може «будь-який компетентний держслужбовець»
Прокуратура Болівії видала ордер на арешт екс-президента країни Ево Моралеса.
Фото документа опублікував у Twitter міністр внутрішніх справ країни Артуро Мурільйо.
Як стверджує прокуратура, рішення про видачу ордера було ухвалене в рамках розслідування кримінальної справи про підбурювання до заколоту, тероризм і фінансування тероризму.
Наголошується, що цей захід необхідний для того, щоб колишній глава держави «з'явився на допит і дав свідчення» у справі.
Sr. @evoespueblo para su conocimiento pic.twitter.com/1KrAFcevjQ— Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) 18 грудня 2019 р.
В документі також зазначено, що затримати Моралеса може «будь-який компетентний держслужбовець».
Нагадаємо, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів. Другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента.