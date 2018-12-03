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    Парламент Естонії ухвалив декларацію про підтримку України

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    Парламент Естонії&nbsp;закликає всі країни підтримати Україну - Парламент Естонії ухвалив декларацію про підтримку України
    Парламент Естонії закликає всі країни підтримати Україну

    Парламент засуджує напад Російської Федерації на українські кораблі в Керченській протоці

    Естонський парламент у понеділок, 3 грудня, ухвалив декларацію на підтримку України після прямої агресії РФ.

    Як ідеться у повідомленні на сайті естонського парламенту, за документ під назвою «На підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в зв'язку з агресією в Керченській протоці» проголосували 79 депутатів.

    У схваленій декларації парламент Естонії висловлює підтримку Україні і її праву захищати свої територіальну цілісність і суверенітет.

    Парламент засуджує напад Російської Федерації на українські кораблі в Керченській протоці, а також захоплення і затримання українських моряків.

    Парламент підкреслює, що Росія повинна негайно звільнити українські кораблі разом з моряками і дозволити їм безперешкодно зайти в порти України.

    Парламент закликає відновити вільний рух кораблів у Керченській протоці і Азовському морі.

    Також естонські депутати закликають всі країни підтримати Україну у її захисті своєї територіальної цілісності і підтримати заклик парламенту Естонії засудити агресію РФ проти суверенної України і не визнавати незаконну анексію Криму.

     

    Росія депутати Естонія агресія напад Україна
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