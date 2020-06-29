Парламент Грузії схвалив виборчі зміни до Конституції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер отримати місця у грузинському парламенті зможуть сили, які подолають 1% бар’єр – замість 5%

Майбутні парламентські вибори у Грузії, що заплановані на 31 жовтня, проходитимуть за змішаною системою

Парламент Грузії остаточно підтримав зміни до Конституції щодо виборчої системи країни.

Про це повідомляє OC-Media.

«Грузинські законодавці підтримали зміни до Конституції щодо зміни виборчої системи країни на більш пропорційну», - йдеться у повідомленні.

У третьому та останньому читанні у понеділок депутати проголосували 117-ма голосами за запровадження змін, тоді як потрібно було здобути щонайменше 115 голосів.

Законопроєкт підтримали правляча партія «Грузинська мрія», опозиційний «Альянс патріотів» та десятки незалежних депутатів, які вийшли з «Грузинської мрії» після виборів 2016 року.

Два опозиційних об'єднання - Об'єднаний національний рух (ООН) та партія Європейська Грузія бойкотували голосування, посилаючись на невиконану владою обіцянку звільнити затриманого активіста Георгія Руруа.

Зміни до виборчої системи були частиною угоди, укладеної за посередництва західних дипломатів у Тбілісі між урядом та опозицією за наслідками тривалих протестів у Тбілісі.

Згідно зі змінами, майбутні парламентські вибори у Грузії, що заплановані на 31 жовтня, проходитимуть за змішаною системою: 120 депутатів обиратимуть за пропорційною системою, а 30 – за мажоритарною, від одномандатних мажоритарних округів.

Отримати місця у парламенті зможуть сили, які подолають 1% бар’єр – замість 5%. Самостійно формувати уряд зможе партія, яка отримає більше 40% голосів виборців.

Вибори за цією моделлю є частиною домовленостей від 8 березня між правлячою партією "Грузинська мрія" та опозицією, за посередництва посольства США та представництва ЄС. Частиною угоди є також припинення політичних переслідувань та звільнення політв’язнів.

Проєкт передбачає, що ця система застосовуватиметься і у разі дострокових парламентських виборів до 2024 року.