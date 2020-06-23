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    Саакашвілі розповів про розмову з Путіним у темній кімнаті

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    Зустріч Саакащвілі і Путіна у 2006 році&nbsp; - Саакашвілі розповів про розмову з Путіним у темній кімнаті
    Зустріч Саакащвілі і Путіна у 2006 році 
    Фото з відкритих джерел

    «Путін встромив нігті мені в коліно і пригрозив війною», - згадує колишній президент Грузії

    Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про розмову з російським президентом Володимиром Путіним в окремій кімнаті.

    За словами Саакашвілі, бесіда з Путіним відбулася на саміті країн СНД у Мінську в 2006 році. «Путін вивів мене в якусь окрему темну кімнату, встромив нігті мені в коліно - розмова була віч-на-віч - і пригрозив війною», - заявив експрезидент Грузії, зазначивши, що його співрозмовник «не жартував». Про це пише видання «Гордон».

    У лютому поточного року колишній спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер назвав жорстку риторику Саакашвілі на адресу Путіна однією з причин війни 2008 року. На його думку, нинішній президент Росії вкрай нервово і агресивно реагував на заяви і дії колишнього грузинського колеги.

    Михайло Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 по 2013 рік. У 2008-му, на початку його другого президентського терміну, РФ ввела війська у Грузію та окупувала частину її території. Пізніше Москва офіційно визнала анексовані Південну Осетію і Абхазію «республіками».

    Як відомо, 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський повернув громадянство України Михайлу Саакашвілі шляхом внесення змін до указу Порошенка. 29 травня 2019 року Саакашвілі повернувся в Україну.

    7 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.

    Після призначення Саакашвілі уряд Грузії відкликав посла з Києва. У них заявили, що Україна призначила на посаду людини, яка засуджена і розшукується в Грузії.

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