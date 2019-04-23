Парламент Ірану офіційно визнав армію США терористами



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Іранські парламентарії прийняли закон через день після того, як Вашингтон посилив тиск на Тегеран

Парламент Ірану у вівторок офіційно визнав усі військові сили США як терористів – за це проголосувала більшість депутатів.

Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на державне телебачення Ірану.

«Іранські депутати цього вівторка переважаючою більшістю голосів підтримали закон про визнання усіх військових США терористами», - йдеться в повідомленні.

Цей крок іранські парламентарії вчинили через день після того, як Вашингтон посилив тиск на Тегеран, заявивши, що жодна держава відтепер не уникне американських санкцій в разі продовження покупок іранської нафти.

Як відомо, минулого тижня іранський парламент уже ухвалив схожий закон, який визнав терористами лише американських військових, розташованих на Близькому Сході. А ще раніше США офіційно визнали терористичною організацією елітний іранський Корпус вартових ісламської революції – це перший випадок, коли Вашингтон визнав терористами частину збройних сил іншої держави.

Ірансько-американські відносини різко погіршилися після того, як у травні минулого року президент США Дональд Трамп вивів свою країну з міжнародної ядерної угоди з Іраном, підписаної ще в 2015 році, та відновив економічні санкції проти Тегерана.

Джерело: Укрінформ