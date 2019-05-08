Парламент Канади хоче заслухати свідчення Цукерберга



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Керівники Facebook мають прибути до Оттави 28 травня

Постійний комітет із питань доступу до інформації, приватності та етики парламенту Канади ухвалив заслухати свідчення засновника Facebook Марка Цукерберга та головного операційного директора компанії Шеріл Сандберг.

Члени комітету одностайно підтримали це рішення.

Керівники Facebook мають прибути до Оттави 28 травня, коли в столиці Канади проходитиме засідання Міжнародного комітету із питань дезінформації та фейкових новин.

Для всіх громадян Канади такий виклик є обов’язковим до виконання, але його юридична чинність не поширюється за межі країни. Тому якщо Цукерберг і Сандберг не матимуть бажання, примусити їх з’явитися на засідання комітету буде неможливо.

На засіданні 28 травня депутати мають намір детально обговорити кризу, яка виникла унаслідок викриття діяльності компанії Cambridge Analytica.

Міжнародний комітет із питань дезінформації та фейкових новин складається із депутатів з Канади, Великої Британії, Аргентини, Франції, Німеччини, Ірландії, Латвії, Сингапуру та України. Перше його засідання відбулося у листопаді минулого року в Лондоні. Цукерберг тоді відмовився брати у ньому участь, надіславши замість себе віце-президента Річарда Алана, що викликало гучне обурення парламентаріїв.

Джерело: Укрінформ