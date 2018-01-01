Парламент Нідерландів визнав геноцид вірмен

Голосування у парламенті, ймовірно, збільшить дипломатичну напругу між Нідерландами та Туреччиною

Нижня палата парламенту Нідерландів проголосували за визнання геноцидом масове вбивство вірмен за часів Османської імперії. Про це повідомляє The Associated Press. Незважаючи на голосування, виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Сігрід Кааг заявив, що уряд Нідерландів не буде слідувати лінії парламента. Кааг зазначив, що уряд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голосування у парламенті, ймовірно, збільшить дипломатичну напругу між Нідерландами та Туреччиною

Нижня палата парламенту Нідерландів проголосували за визнання геноцидом масове вбивство вірмен за часів Османської імперії.

Про це повідомляє The Associated Press.

Незважаючи на голосування, виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Сігрід Кааг заявив, що уряд Нідерландів не буде слідувати лінії парламента.

Кааг зазначив, що уряд «буде продовжувати демонструвати стриманість» в політично чутливому питанні.

Голосування у парламенті, ймовірно, ще більше збільшить дипломатичну напругу між Нідерландами та Туреччиною.

Туреччина, яка є наступницею Османської імперії, відкидає звинувачення в геноциді 1915-1923 років. Анкара стверджує, що від 300 до 500 тисяч вірмен і таке ж число турків загинули в громадянській війні, коли вірмени повстали проти османських правителів і підтримали вторгнення російських військ.

Вірмени стверджують, що близько півтора мільйона людей були вбиті в Османській імперії під час насильства, яке спалахнуло у 1915 році. Багато країн підтримують Вірменію у визнання тієї різанини геноцидом – щонайменше 23 країни, включаючи Францію і Німеччину, визнали вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.