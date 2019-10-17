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    Парламент перетворився на буфет. Молоді депутати дружно жують чіпси просто під час голосування (відео)

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    Парламент перетворився на буфет. Молоді депутати дружно жують чіпси просто під час голосування (відео)

    Депутати від «Голосу» перекусили виноградом і чіпсами, вони лише перервалися, щоб натиснути кнопку для голосування

    Народні депутати України знову їли у сесійній залі і не слухали главу Верховної Ради Дмитра Разумкова. Відео інциденту опублікував фотограф та оператор Ян Доброносов у Facebook.

    На кадрах видно, що троє народних обранців розмовляють, коли проходить засідання. Вони так захоплені, що навіть не звертають уваги на слова Разумкова.

    Далі депутати перекусили виноградом і чіпсами. Вони лише перервалися, щоб натиснути кнопку для голосування.

    Потім нардепи, серед яких був і заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин, знову продовжили трапезу.

    Користувачі соцмереж назвали таку поведінку нардепів жалюгідною і додали, що обранцям «не вистачає насіння».

    Як повідомлялось, 3 жовтня голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних обранців не їсти, не курити і не «задовольняти будь-які фізіологічні потреби» у сесійній залі парламенту. Заяву спікера нардепи зустріли сміхом та вигуками.

    Раніше журналісти, які під час засідань парламенту перебувають у ложі преси, зафіксували зокрема, як нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський ходив залою Ради з коробочкою для харчів і щось їв.

    Верховна Рада партії Дмитро Разумков Ярослав Юрчишин Олександр Дубінський парламент
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