Парламент змінив процедуру звільнення міністрів



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Рада прийняла в першому читанні зміни до процедури звільнення міністрів

Міністрів зобов'яжуть перед звільненням звітувати в Раді про свою роботу

Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт, що вносить зміни в порядок призначення і звільнення міністрів. За рішення проголосували 258 нардепів на засіданні у вівторок, 16 червня.

Проєкт закону має привести у відповідність з Конституцією положення регламенту Ради, якими регулюється порядок призначення і звільнення членів Кабміну. Ухвалення цього законопроєкту посилить парламентський контроль над діяльністю членів уряду.

Законопроєкт покликаний надати комітетам Ради і парламенту в цілому повноважень при розгляді питання про звільнення члена Кабміну заслуховувати його звіт про свою діяльність на посаді, а також приведення у відповідність з Конституцією України положення регламенту Ради, якими регулюється порядок призначення і звільнення членів уряду.

Також пропонується закріпити обов'язок члена Кабміну бути присутнім і звітувати про виконану роботу під час розгляду питання про його звільнення (підставою якого була його особиста заява про відставку) на засіданні комітету Ради і на пленарному засіданні парламенту.

Проєкт закону також повинен врегулювати порядок подання такого звіту і закріпити право представника комітету, до відання якого належить питання про звільнення члена уряду, на виступ під час розгляду цього питання Радою.

До слова, 16 червня Рада прийняла за основу закон про хмарні послуги.

Також 16 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2255, який передбачає створення Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ).