В Україні з’явиться НОІВ: Національний орган інтелектуальної власності



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Нова організація запрацює на базі держпідприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

Орган буде функціонувати як юридична особа публічного права (державна організація) і належати до сфери управління Мінекономіки

Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2255, який передбачає створення Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ).

Цей проєкт закону 16 червня у другому читанні ухвалили голосами 245 народних депутатів.

Цей орган стане юридичною особою публічного права, що буде належати до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Згідно з пояснювальною запискою, Мінекономіки формуватиме та реалізуватиме державну політику у сфері інтелектуальної власності, а НОІВ виконуватиме окремі публічні функції з реалізації державної політики.

Так, орган видаватиме охоронні документи (патенти, свідоцтва) на об’єкти права інтелектуальної власності. Функції НОІВ виконуватиме державна організація, яку створять на базі держпідприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Прозорість діяльності НОІВ хочуть забезпечити шляхом:

проведення зовнішнього аудиту (фінансового та управлінського);

оприлюднення кошторису фінансів для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

проведення електронних публічних закупівель за кошти державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

усунення умов для корупційних ризиків через запровадження автоматизації процесів реєстрації правочинів у режимі реального часу;

проведення громадського та професійного моніторингу діяльності зазначеного органу.

Заплановано, що фінансування діяльності НОІВ здійснюватимуть коштом зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Зараз ці збори зараховуються до закладу, що здійснює розгляд і експертизу заявок, поданих для отримання охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності.

Зазначено, що такий підхід до запровадження дворівневої структури державної системи правової охорони інтелектуальної власності розробили з урахуванням передового досвіду іноземних держав (зокрема, Німеччини, Японії, Польщі, Естонії, Грузії, Данії, Сінгапуру, Фінляндії, Південної Кореї, Франції).

Також нагадаємо, що 16 червня Верховна Рада ухвалила закон про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій і туризму у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням Covid-19.