Партія «Голос» і націоналісти перенесли подання документів до ЦВК



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Центрвиборчком змінив правила подання документів кандидатів на парламентські вибори

Партія «Голос» перенесла подання до Центрвиборчкому документів для реєстрації кандидатів на позачергових виборах до Верховної Ради, оскільки ЦВК змінила вимоги до подання документів.

Про це повідомила прес-служба партії «Голос» у Твіттері.

«ЦВК змінила правила подання документів кандидатів на парламентські вибори, тому завтра зареєструватися нам, на жаль, не вийде. А ми вже були готові!» - заявив керівник прес-служби партії Ярема Дух.

Раніше подання документів до ЦВК було заплановано на ранок четверга, 13 червня.

Подання документів, спочатку анонсоване на четвер, також скасував єдиний блок націоналістичних сил, повідомила прес-служба ВО «Свобода».

Нагадаємо, за даними ЦВК, станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України.

Як відомо, російських довгострокових спостерігачів від ОБСЄ на виборах Ради не буде.

До слова, за результатами соцопитування, п’ять партій потрапляють в наступну Раду, «Сила і честь» на межі проходження.

Джерело: Інтерфакс-Україна