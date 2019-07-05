Партія пенсіонерів хоче через суд зняти з виборів Саакашвілі

Про це повідомив адвокат Павло Богомазов, який є членом Партії пенсіонерів, передає «Інтерфакс-Україна».

У цій політсилі вважають, що Саакашвілі не жив в Україні 5 років безперервно, як того вимагає закон.

Позов поданий до Шостого апеляційного адміністративного суду, його розгляд запланований на 6 липня.

Нагадаємо, 29 червня Центральна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі на позачергових парламентських виборах 21 липня. Перед цим Верховний суд дозволив партії Саакашвілі йти на вибори.

30 червня ЦВК на вимогу рішення Верховного суду додала у виборчий бюлетень позицію № 22 – Рух нових сил Михайла Саакашвілі.

Нагадаємо, що 3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію у народні депутати чиновника часів Януковича Андрія Клюєва. За інформацією державних і правоохоронних органів, тривалість перебування Клюєва за межами України становила 9 днів у період з 1 до 11 січня 2014 року, додаткових відомостей стосовно перетину державного кордону України з 1 січня 2014 року не виявлено.

3 липня Центральна виборча комісія скасувала і реєстрацію кандидатом у депутати блогера Анатолія Шарія.

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