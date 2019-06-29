Вибори у Верховну Раду: ЦВК зареєструвала партію Саакашвілі



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Лідер парії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі із соратниками Фото: Михайло Саакашвілі, Facebook

ЦВК зареєструвала виборчий список партії із 88 кандидатів у народні депутати та дев'ять мажоритарників від «Руху нових сил»

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Про це за підсумком засідання ЦВК повідомили у прес-службі політсили.

«На засіданні ЦВК постановили зареєструвати «Рух нових сил» Саакашівілі у багатомандатному та одномандатних виборчих округах для участі у позачергових виборах до Верховної Ради України», - йдеться у повідомленні.

Також ЦВК зареєструвала представника партії у Центральній виборчій комісії.

Загалом ЦВК зареєструвала виборчий список партії із 88 кандидатів у народні депутати та дев'ять мажоритарників від «Руху нових сил» .

У пресслужбі ЦВК додали, що 30 червня відбудеться нарада щодо обговорення питання черговості розміщення політичних партій, включених до виборчого бюлетеня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, вночі 29 червня Верховний суд дозволив партії Саакашвілі йти на вибори.

Як повідомляв «Главком», 23 червня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (88 осіб) та одномандатних виборчих округах (11 осіб) на позачергових парламентських виборах.

У вівторок, 25 червня, ввечері суд дозволив партії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил» брати участь у дострокових парламентських виборах.

26 червня голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу заявила, що комісія вважає свою позицію про відмову в реєстрації виборчих списків «Руху нових сил» законною і відстоюватиме ці рішення в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.

До слова, 25 червня ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати.

13 червня Саакашвілі озвучив свій список «вовкодавів» на вибори. Очолить список «Руху нових сил» сам експрезидент Грузії.