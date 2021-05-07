Партія Порошенка закликала українців вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня

У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня перемоги

Партія «Європейська солідарність» закликає вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня. Вшанування відбудеться на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» о 22:15. Про це йдеться на сайті політсили.

«У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського «побєдобєсія». Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів – як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8–10 млн – українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі – День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни», – йдеться у зверненні.

Партія Порошенка також зазначає, що сьогодні як ніколи Україні потрібна єдність. І пам’ять про те, до чого призводить загравання з катами.

«Закликаємо всіх прийти і вшанувати пам’ять воїнів, які наближали перемогу у 1945 році. І помолитися за тих, хто сьогодні тримає над нами небо на Сході. Пам’ятаємо. Перемагаємо. Слава Україні!» – додали в політсилі.

Нагадаємо, в Україні відзначають дві дати, пов’язані із Другою світовою війною, – День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня. Відносна більшість (41%) українців вважає, що Україна має відзначати обидві дати.