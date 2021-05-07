  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Партія Порошенка закликала українців вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Європейська солідарність&raquo;&nbsp;закликала українців вшанувати пам&rsquo;ять жертв Другої світової війни 8 травня - Партія Порошенка закликала українців вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня
    «Європейська солідарність» закликала українців вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня
    Фото: Європейська солідарність

    У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня перемоги

    Партія «Європейська солідарність» закликає вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня. Вшанування відбудеться на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» о 22:15. Про це йдеться на сайті політсили.

    «У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського «побєдобєсія». Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів – як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8–10 млн – українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі – День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни», – йдеться у зверненні.

    Партія Порошенка також зазначає, що сьогодні як ніколи Україні потрібна єдність. І пам’ять про те, до чого призводить загравання з катами.

    «Закликаємо всіх прийти і вшанувати пам’ять воїнів, які наближали перемогу у 1945 році. І помолитися за тих, хто сьогодні тримає над нами небо на Сході. Пам’ятаємо. Перемагаємо. Слава Україні!» – додали в політсилі.

    Нагадаємо, в Україні відзначають дві дати, пов’язані із Другою світовою війною, – День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня. Відносна більшість (41%) українців вважає, що Україна має відзначати обидві дати.

    Теги: українці Україна традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies