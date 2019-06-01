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    Політика

    Садовий вірить в об'єднання з партією Вакарчука у парламенті

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    <p>Святослав Вакарчук та Андрій Садовий</p> - Садовий вірить в об'єднання з партією Вакарчука у парламенті

    Святослав Вакарчук та Андрій Садовий

    Садовий минулого тижня спілкувався з Вакарчуком

    Глава партії «Самопоміч» Андрій Садовий сподівається на союз з партією Святослава Вакарчука «Голос».

    Про це Садовий повідомив в ефірі Радіо НВ.

    «Минулого тижня я спілкувався зі Славком Вакарчуком. Я би дуже хотів, щоби ми по округах мали спільних кандидатів, але по списках однозначно, що ми вибудовуємо свої списки на тих принципах, які є прийнятні. Тому на моє переконання, можливо, в парламенті ми будемо разом. Те, що з Вакарчуком ми ще раніше говорили про поєднання в парламенті, я в це вірю», - зауважив Садовий.

    Нагадаємо, політична партія «Самопоміч» оприлюднила рейтинг кандидатів у народні депутати серед лідерів областей та рейтинг чинних нардепів, які стануть основою для фінального виборчого списку партії.

    16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
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