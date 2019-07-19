Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів



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Тепер закон подадуть на підпис президенту Володимиру Зеленському

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів.

Як повідомляється на сайті парламенту, 19 липня Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості, повернуто з підписом голови Верховної Ради.

Тепер закон подадуть на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Як відомо, 11 липня Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Законопроект номер 6449, розроблений представниками Радикальної партії, за основу і в цілому на позачерговому пленарному засіданні парламенту підтримали 247 народних депутатів.

Ухваленим законом Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розкритикувала ухвалений народними депутатами закон, який передбачає примусову хімічну кастрацію засуджених за педофілію, і висловила сподівання, що президент його ветує.

15 правозахисних організацій України звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати закон №6449, ухвалений Верховною Радою 11 липня, про посилення відповідальності за статеві злочини проти неповнолітніх, зокрема, про впровадження примусової хімічної кастрації.