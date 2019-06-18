Парубій заявив, що Медведчук окуповує інформаційний простор



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій Фото: Главком

В гібридній війні інформаційна війна є одним з ключових напрямків атак на Україну, - заявив спікер Ради

Купівля українських телеканалів представниками проросійських сил - це окупація інформаційного простору. Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, передає «Інтерфакс» у вівторок, 18 червня.

«Я переконаний, що щодо цього і державні органи влади повинні зробити певні висновки, оскільки захоплення і окупація українського інформаційного простору є не менш небезпечною, ніж окупація українських областей та Криму», - заявив Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп.

За словами Парубія, це викликає велику тривогу всіх українців, тому що «в гібридній війні інформаційна війна є одним з ключових напрямків атак на Україну».

Як повідомлялося, Zik масово залишають топ-менеджери й журналісти.

Нагадаємо, народний депутат від Опозиційного блоку та бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак, який є власником телеканалів «112 Україна» та NewsOne, купив ще й телеканал Zik.

До медіахолдингу Zik належать телеканал Zik та інформаційне агентство ZIK («Західна інформаційна корпорація»).Телеканал Zik вперше вийшов в ефір 1 вересня 2010 року. Він ходить в мережу національного цифрового мовлення Т2 і транслюється по всій території України.