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    Парубій заявив, що Медведчук окуповує інформаційний простор

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    Голова Верховної Ради Андрій Парубій&nbsp; - Парубій заявив, що Медведчук окуповує інформаційний простор
    Голова Верховної Ради Андрій Парубій 
    Фото: Главком

    В гібридній війні інформаційна війна є одним з ключових напрямків атак на Україну, - заявив спікер Ради

    Купівля українських телеканалів представниками проросійських сил - це окупація інформаційного простору. Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, передає «Інтерфакс» у вівторок, 18 червня.

    «Я переконаний, що щодо цього і державні органи влади повинні зробити певні висновки, оскільки захоплення і окупація українського інформаційного простору є не менш небезпечною, ніж окупація українських областей та Криму», - заявив Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп.

    За словами Парубія, це викликає велику тривогу всіх українців, тому що «в гібридній війні інформаційна війна є одним з ключових напрямків атак на Україну».

    Як повідомлялося, Zik масово залишають топ-менеджери й журналісти.

    Нагадаємо, народний депутат від Опозиційного блоку та бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак, який є власником телеканалів «112 Україна» та NewsOne, купив ще й телеканал Zik.

    До медіахолдингу Zik належать телеканал Zik та інформаційне агентство ZIK («Західна інформаційна корпорація»).Телеканал Zik вперше вийшов в ефір 1 вересня 2010 року. Він ходить в мережу національного цифрового мовлення Т2 і транслюється по всій території України.

     

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