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    Парубія допитають як свідка у справі про вбивства на Майдані

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    Андрія Парубія 21 листопада допитають як свідка у справі про вбивства на Майдані - Парубія допитають як свідка у справі про вбивства на Майдані
    Андрія Парубія 21 листопада допитають як свідка у справі про вбивства на Майдані

    Парубія планують допитати 21 листопада 2019 року

    У Святошинському райсуді Києва повідомили, що засідання у так званій «справі беркутівців» – щодо вбивств людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану – перенесли на 21 листопада, коли і запланований допит колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

    Про це повідомляє пресслужба суду.

    «Наразі у справі триває допит свідків. Зокрема 21 листопада 2019 року суд планує допитати як свідка народного депутата трьох скликань Андрія Парубія», – йдеться в повідомленні пресслужби суду.

    19 листопада у Святошинському райсуді Києва планувалися допити міського голови Києва Володимира Кличка і депутатів Андрія Парубія та Валентина Наливайченка, але ті не з’явились на судове засідання.

    Таким чином, суд вирішив перенести допит на інше засідання, а натомість продовжити дослідження записів із трансляцій українських та іноземних медіа, а також відео, зняте активістами під час подій 20 лютого на Майдані.

    суд допит час
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