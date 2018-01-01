Пасажирів потягу Запоріжжя – Київ за ніч тричі пересаджували на різні поїзди

Час затримки поїзда – близько 5 годин

Пасажирів швидкісного поїзда Запоріжжя – Київ пересадили на інший поїзд через задимлення, вони прибудуть до Києва з затримкою. Як повідомляє «Укрзалізниця», орієнтовно пасажири прибудуть до столиці 2 січня об 11:20. Поїзд виробництва Крюківського заводу вирушив із Запоріжжя 1 січня, однак на під’їзді до станції



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Фото: Нік Матвеєв

Час затримки поїзда – близько 5 годин

Пасажирів швидкісного поїзда Запоріжжя – Київ пересадили на інший поїзд через задимлення, вони прибудуть до Києва з затримкою.

Як повідомляє «Укрзалізниця», орієнтовно пасажири прибудуть до столиці 2 січня об 11:20.

Поїзд виробництва Крюківського заводу вирушив із Запоріжжя 1 січня, однак на під’їзді до станції Новогуполівка в ньому виявили запах диму в підвагонному обладнанні (тяговому двигуні вагону №1). Задимлення ліквідували, але продовжити рейс електропоїзд не зміг.Усіх пасажирів доставили допоміжним рухомим складом до станції П’ятихатки, де їх пересадили на підмінний рухомий склад, яким вони продовжили подорож до Києва о 06:48.

Як повідомив журналіст Нік Матвеєв, який їхвав цим поїздом, їх спочатку серед ночі пересадили в електричку, яка вирушила до Дніпра.

У Дніпрі пасажирів пересадили «в поїзд поза розкладом, без місць і номерів вагона - в порядку заповнення вільних місць».

«Ще пару зупинок від Дніпра до П'ятихаток їдемо в купе-плацкартах ... У П'ятихатках, кажуть, буде ще одна пересадка, там всіх чекатиме ще один Тарпан. На ньому теж будуть всіх везти. До чого ж усім пощастило!», - написав журналіст.

«Після півтори години «на поспати» в плацкартному-купейному складі невідомого походження між Дніпром і П'ятихатками, пересідаємо все знову! Знову на Тарпан! На той, який другий! Їх же два! Його за нами бідолашного пригнали, кажуть, з самого Києва! Все знову сіли, як велять квитки, навколо тепер знову все знайомі всі обличчя і відчуття тепер поки таке, ніби нічого особливо й не траплялося», - зазначив пасажир.

Час затримки поїзда – близько 5 годин.