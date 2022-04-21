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    Пасинок Медведчука найняв поліцейських охороняти дім вітчима – ЗМІ

    Будинок заарештованого Віктора Медведчука нині посилено охороняють&nbsp; - Пасинок Медведчука найняв поліцейських охороняти дім вітчима – ЗМІ
    Будинок заарештованого Віктора Медведчука нині посилено охороняють 
    фото з відкритих джерел

    Крім київського маєтку, поліцейські охороняють також дачу кума Путіна на Закарпатті

    Син дружини Віктора Медведчука найняв для охорони будинку вітчима, який нині перебуває у СІЗО, поліцейських. Про це повідомляє Bihus.Info.

    Йдеться про київський маєток Медведчука по вулиці Медвинській, 24.

    Через місяць після того, як Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту, його пасинок Богдан Марченко уклав із поліцією охорони договір про послуги.

    Журналісти також з’ясували, що, крім будинку на Медвинській, поліція охорони перебуває в іншому маєтку Медведчука − на Закарпатті. Це так звана дача Медведчука «Ведмежа діброва» у Жденієво.

    Зауважимо, що поліція охорони - це підрозділ Національної поліції України, який надає платні послуги охорони людей та нерухомості. Крім Медведчука, вони також охороняли Андрія Портнова.

    СБУ затримала Медведчука 12 квітня на виїзді з Київської області. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви.

    13 квітня дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

    Нагадаємо, дещо раніше поліція провела обшук у маєтку Медведчука.

    При відвідуванні маєтку навіть у радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка склалося враження, що всі вкрадені національні багатства українців заховані у цій шаленій розкоші.


    Теги: Віктор Медведчук Оксана Марченко
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    Пасинок Медведчука найняв поліцейських охороняти дім вітчима – ЗМІ