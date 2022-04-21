Пасинок Медведчука найняв поліцейських охороняти дім вітчима – ЗМІ
Крім київського маєтку, поліцейські охороняють також дачу кума Путіна на Закарпатті
Син дружини Віктора Медведчука найняв для охорони будинку вітчима, який нині перебуває у СІЗО, поліцейських. Про це повідомляє Bihus.Info.
Йдеться про київський маєток Медведчука по вулиці Медвинській, 24.
Через місяць після того, як Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту, його пасинок Богдан Марченко уклав із поліцією охорони договір про послуги.
Журналісти також з’ясували, що, крім будинку на Медвинській, поліція охорони перебуває в іншому маєтку Медведчука − на Закарпатті. Це так звана дача Медведчука «Ведмежа діброва» у Жденієво.
Зауважимо, що поліція охорони - це підрозділ Національної поліції України, який надає платні послуги охорони людей та нерухомості. Крім Медведчука, вони також охороняли Андрія Портнова.
СБУ затримала Медведчука 12 квітня на виїзді з Київської області. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви.
13 квітня дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.
Нагадаємо, дещо раніше поліція провела обшук у маєтку Медведчука.
При відвідуванні маєтку навіть у радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка склалося враження, що всі вкрадені національні багатства українців заховані у цій шаленій розкоші.