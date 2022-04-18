  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Розкіш та несмак. Поліція провела обшук у маєтку Медведчука (відео)

    Скільки коштує такий маєток? - Розкіш та несмак. Поліція провела обшук у маєтку Медведчука (відео)
    Скільки коштує такий маєток?
    скріншот з відео

    Пшонка отримав гідних послідовників

    Поліцейські обстежили розкішний особняк заарештованого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

    «Все тут вражає розкішшю, яка прямо таки кричить – від золотого жеребця Медведчука (Янукович просто нервово курить зі своїм батоном) до творів світових художників і цілої кімнати-гардеробної для шуб Марченка», – ділиться враженнями речник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    За його словами, при відвідуванні маєтку, складається враження, що всі вкрадені національні багатства українців заховані у цій шаленій розкоші.

    «Навіть пес наприкінці відео, до речі, не витримав цього божевілля та поспішив втекти за ворота. Межигір'я Януковича – хатина на курячих ніжках порівняно з цим бидло-Версалем, збудованим на вкрадені у Путіна гроші», – додав Геращенко.

    Нагадаємо, поліція наклала арешт на активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума Путіна Віктора Медведчука – Оксана Марченко.

    Додамо, що лідер проросійських сил в Україні Віктор Медведчук записав відеозвернення до президентів України та Росії з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

    СБУ затримала Медведчука 12 квітня на виїзді з Київської області. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви.

    13 квітня дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

    Читайте також: «Зайві свідки Путіну не потрібні». Що чекає на Медведчука?
    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти СБУ Антон Геращенко війна гроші арешт Оксана Марченко розкіш Україна поліція будинок окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розкіш та несмак. Поліція провела обшук у маєтку Медведчука (відео)