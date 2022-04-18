Розкіш та несмак. Поліція провела обшук у маєтку Медведчука (відео)

Скільки коштує такий маєток?

Пшонка отримав гідних послідовників

Поліцейські обстежили розкішний особняк заарештованого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

«Все тут вражає розкішшю, яка прямо таки кричить – від золотого жеребця Медведчука (Янукович просто нервово курить зі своїм батоном) до творів світових художників і цілої кімнати-гардеробної для шуб Марченка», – ділиться враженнями речник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, при відвідуванні маєтку, складається враження, що всі вкрадені національні багатства українців заховані у цій шаленій розкоші.

«Навіть пес наприкінці відео, до речі, не витримав цього божевілля та поспішив втекти за ворота. Межигір'я Януковича – хатина на курячих ніжках порівняно з цим бидло-Версалем, збудованим на вкрадені у Путіна гроші», – додав Геращенко.

Нагадаємо, поліція наклала арешт на активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума Путіна Віктора Медведчука – Оксана Марченко.

Додамо, що лідер проросійських сил в Україні Віктор Медведчук записав відеозвернення до президентів України та Росії з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

СБУ затримала Медведчука 12 квітня на виїзді з Київської області. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви.

13 квітня дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.