Патріарх Філарет прибув до США



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Патріарх УПЦ КП Філарет у США

Напередодні Україну відвідав посол США з питань релігії

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у супроводі Патріаршого намісника, митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, голови Інформаційного управління Київської Патріархії, представника Київського Патріархату при Європейських інституціях архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія та першого проректора КПБА протоієрея Олександра Трофимлюка прибув у м. Чікаго (США).

Про це йдеться на сторінці Патріарха у facebook.

На летовищі Патріарха зустрів настоятель парафії св. Андрія Первозванного УПЦ КП в Блумінгдейл шт. Іллінойс протоієрей Віктор Полярний, секретар Вікаріату, голова Управи громади Іван Яресько, священики та представники громад Вікаріату.

Тим часом РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви (РПЦ) зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат.

Напередодні посол Сполучених Штатів з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек заявив, що після надання томосу про автокефалію Української православної церкви США підтримають це рішення

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.