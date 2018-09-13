США підтримають автокефалію української церкви



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Посол з особливих доручень Держдепартаменту США Сем Браунбек під час зустрічі з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм

США не втручаються і не планують втручатися у процес надання автокефалії Українській православній церкві

Посол Сполучених Штатів з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек заявив, що після надання томосу про автокефалію Української православної церкви США підтримають це рішення.

Про це Браунбек повідомив під час зустрічі зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, передає прес-служба парламенту.

За словами посла США, перед Україною стоїть «велике завдання» — питання автокефалії Української помісної православної церкви — тому потрібно знайти механізми відповіді на цей виклик.

Браунбек підкреслив, що США не втручаються і не планують втручатися у процес надання автокефалії Українській православній церкві.

«Але, коли таке рішення буде ухвалене, ми його підтримаємо, і, якщо можемо бути корисними на етапі його імплементації, ми будемо раді допомогти», — наголосив він.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Нагадаємо, в рамках підготовки до надання автокефалії Православної церкви в Україні Вселенський патріархат призначив своїх екзархів у Києві.