В Європі від коронавірусу кожні 17 секунд помирає людина ─ ВООЗ

Минулого тижня в Європі було зафіксовано 29 тис. нових смертей від коронавірусу

За останні два тижні кількість смертей від Covid-19 зросла на 18%

Всесвітня організація охорони здоров'я станом на сьогодні, 19 листопада, зафіксувала майже 16 млн випадків коронавірусу в Європі, з них ─ майже 355 тисяч летальних.Про це заявив очільник європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге.

«Минулого тижня в Європі було зафіксовано 29 тис. нових смертей від коронавірусу. Це означає, що в європейському регіоні від коронавірусу кожні 17 секунд помирає одна людина», - сказав він.

Клюге додав, що за останні два тижні кількість смертей від Covid-19 зросла на 18%.

«Я хотів би наголосити, що кожного разу, коли ми вирішуємо слідувати (карантинним – ред.) правилам або припиняємо поширювати дезінформації, ми сприяємо тому, що люди не вмирають через Covid-19. Наразі в Європі щодня помирають в середньому 4 500 людей від коронавірусу. Цього можна уникнути», ─ зазначив він.

Крім того, ВООЗ фіксує все більше сигналів щодо перезавантаженості систем охорони здоров'я в країнах Європи.

Наприклад, у Франції палати інтенсивної терапії протягом 10 днів були завантажені на понад 95%, а у Швейцарії ─ на повну.

До слова, ВООЗ попередила, що у Європи попереду шість важких місяців.

Раніше представник ВООЗ наголошував, що закриття шкіл шкодить дітям, які перебувають у тяжкій життєвій ситуації.

Як повідомлялося, в Україні за добу, 18 листопада, на Covid-19 захворіли ще 539 дітей, а також 673 медичних працівників. В цілому, від початку пандемії на коронавірус захворіли 29 317 дітей та 31 919 медичних працівників.

За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

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